Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 10:14

Политика
Главная / Новости /

Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

Фото: AP Photo/Omar Havana

Глава евродипломатии Кая Каллас в частном порядке жалуется, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать", сообщает "Газета. ру" со ссылкой на издание Politico, которое передает слова еврочиновников.

По данным издания, отношения фон дер Ляйен с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

В публикации отмечается, что позиции Каллас в структурах Евросоюза (ЕС) "слабее", чем у ее предшественника. Еврокомиссия уже вывела из-под ее контроля Среднеземноморский регион, создав в 2025 году отдельный Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Также ЕК активно прорабатываются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий, подчеркивает издание.

"Желая дать отпор, Каллас попыталась назначить бывшего заместителя генерального секретаря ЕК в лице Мартина Сельмайра <…>, но этот шаг был заблокирован фон дер Ляйен", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что противостояние между фон дер Ляйен и Каллас может обостриться из-за коррупционного скандала в структурах ЕС. Один из высокопоставленных чиновников встал на сторону фон дер Ляйен, в то время как ее критики, по данным источников, "готовы использовать против нее все".

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах в ходе расследования возможного нецелевого использования средств объединения.

Как писали СМИ, что правоохранители задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Ее обвиняли в коррупции. Также был задержан бывший генеральный секретарь Могерини Стефано Саннино.

По данным газеты Le Monde, дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Читайте также


политика

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика