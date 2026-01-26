Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

Фото: AP Photo/Omar Havana

Глава евродипломатии Кая Каллас в частном порядке жалуется, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать", сообщает "Газета. ру" со ссылкой на издание Politico, которое передает слова еврочиновников.

По данным издания, отношения фон дер Ляйен с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

В публикации отмечается, что позиции Каллас в структурах Евросоюза (ЕС) "слабее", чем у ее предшественника. Еврокомиссия уже вывела из-под ее контроля Среднеземноморский регион, создав в 2025 году отдельный Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Также ЕК активно прорабатываются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий, подчеркивает издание.

"Желая дать отпор, Каллас попыталась назначить бывшего заместителя генерального секретаря ЕК в лице Мартина Сельмайра <…>, но этот шаг был заблокирован фон дер Ляйен", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что противостояние между фон дер Ляйен и Каллас может обостриться из-за коррупционного скандала в структурах ЕС. Один из высокопоставленных чиновников встал на сторону фон дер Ляйен, в то время как ее критики, по данным источников, "готовы использовать против нее все".

Полиция Бельгии 2 декабря провела обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС, Колледже Европы и частных домах в ходе расследования возможного нецелевого использования средств объединения.

Как писали СМИ, что правоохранители задержали бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Ее обвиняли в коррупции. Также был задержан бывший генеральный секретарь Могерини Стефано Саннино.

По данным газеты Le Monde, дипломаты ЕС были шокированы задержанием Могерини. Давать комментарии случившегося отказались и Еврокомиссия, и экс-глава Евродипломатии Жозеп Боррель.