Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европейский союз не является идеальной структурой и появился на почве конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как она отметила, объединение стало "обещанием".

"Обещанием того, что сотрудничество берёт верх над конфронтацией, а право – над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии", – указала глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен пообещала, что в 2026 году ее команда будет продолжать работать над "полной мобилизацией исключительного потенциала" Европы, а также продолжать отстаивать европейские ценности.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пожалел жителей Европы из-за слов главы ЕК. Он отметил, что фон дер Ляйен пообещала "усерднее работать над самоубийством западной цивилизации".

