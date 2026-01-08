08 января, 09:17Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен признала несовершенство Евросоюза
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Европейский союз не является идеальной структурой и появился на почве конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как она отметила, объединение стало "обещанием".
"Обещанием того, что сотрудничество берёт верх над конфронтацией, а право – над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии", – указала глава ЕК.
Ранее фон дер Ляйен пообещала, что в 2026 году ее команда будет продолжать работать над "полной мобилизацией исключительного потенциала" Европы, а также продолжать отстаивать европейские ценности.
В свою очередь, спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пожалел жителей Европы из-за слов главы ЕК. Он отметил, что фон дер Ляйен пообещала "усерднее работать над самоубийством западной цивилизации".