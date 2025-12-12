Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС

Фото: ТАСС/AP/OLIVIER MATTHYS

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться в демократические процессы европейских стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

Фон дер Ляйен напомнила, что решать, кто будет президентом страны, должен народ в рамках выборов.

"Это суверенитет избирателей, и он должен быть защищен", – подчеркнула председатель ЕК, комментируя критику Евросоюза в обновленной стратегии нацбезопасности США.

Она также рассказала, что у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с американскими лидерами.

Белый дом 5 декабря представил новую Стратегию нацбезопасности США, в которой потребовал от стран Европы взять ответственность за их собственную оборону. В документе также указано, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, у которых есть "нереалистичные ожидания" по поводу украинского конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности США, назвал позитивным шагом исчезновение в ней "прямой угрозы РФ". По его словам, в документе содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

