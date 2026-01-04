Собянин: еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два вражеских беспилотника на подлете в Москве в ночь на воскресенье, 4 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб.

В субботу, 3 января, в столичном регионе было уничтожено в общей сумме 19 беспилотников. В связи с этим временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково и Жуковский.

Спустя некоторое время ограничения отменили в аэропорту Внуково. Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.