Новости

Новости

03 января, 14:52

Происшествия

Состояние двух пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы остается тяжелым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состояние двух пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы, которых перевезли в Крым, остается тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Там рассказали, что всего на данный момент в больницах Крыма находятся 12 пострадавших. Двух пациентов направили на амбулаторное лечение.

Также в минздраве добавили, что пятеро детей находятся в Республиканской детской клинической больнице, пятерым взрослым оказывают помощь в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, а еще двое пациентов проходят лечение в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.

Тяжелораненого в Хорлах ребенка эвакуируют в Москву

