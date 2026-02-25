Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

В Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел днем 23 февраля в девятиэтажном доме, который находится на улице Карла Либкнехта. Женщина решила зажечь свечу на гладильной доске. После молитвы она предположила, что свеча догорела, поэтому ушла на кухню.

Через некоторое время комната заполнилась дымом. Хозяйка квартиры отправилась к соседям, которые вызвали пожарных. Один из свидетелей происшествия, который спускался вниз с верхних этажей, услышал крики о помощи и забежал в помещение. В результате ему удалось ликвидировать возгорание до прибытия специалистов.

В результате сгорела сумка с документами. Также оказался поврежден пол и личные вещи хозяйки квартиры, однако никто не пострадал.

Ранее другая пенсионерка из Удмуртии тоже устроила пожар в квартире. Женщина решила изгнать колдунов с помощью парафиновой свечи. Пенсионерка зажгла ее и поставила на стиральную машину, а сама ушла в другую комнату. Когда начался пожар, женщина испугалась и выбежала на улицу.