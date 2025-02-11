В Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру, пытаясь изгнать колдунов

Фото: телеграм-канал МЧС России

В Удмуртии пенсионерка устроила пожар в квартире во время обряда по изгнанию колдунов. Инцидент произошел в селе Каракулино, сообщается в телеграм-канале республиканского управления МЧС.

Женщина решила изгнать колдунов из квартиры с помощью парафиновой свечи. Пенсионерка зажгла ее и поставила на стиральную машину, а сама ушла в другую комнату. Когда начался пожар, она испугалась и выбежала на улицу.

Пожарную группу вызвали соседи пенсионерки. Вскоре огонь на двух квадратных метрах был потушен.

Накануне сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара на западе Москвы. Личные вещи и мебель загорелись в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на Кременчугской улице.

Ночью 10 февраля пожарные спасли девять человек при тушении пожара в жилом доме на улице Вавилова в Москве. Все спасенные были переданы врачам. Возгорание удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.