Шесть человек спасли при тушении пожара в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире в ТиНАО на улице Героя России Соломатина, огнеборцы спасли шестерых человек. Об этом сообщает МЧС Москвы в телеграм-канале.

Возгорание затронуло личные вещи и мебель. С помощью спасательных устройств пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух человек, одним из которых был ребенок. Еще четверых жильцов вывели с вышележащих этажей.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее, утром 31 января здание загорелось на Сходненском тупике. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали, а позже ликвидировали открытое горение.

Пожар привел к частичному обрушению крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.