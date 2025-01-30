МЧС РФ предупредило об опасности "китайских фонариков"

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Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит от направления ветра, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника агентства, фонарик поднимается на высоту до километра. Продолжительность полета достигает 20 минут. Фонарик может приземлиться где угодно и вызвать сильный пожар, предупредил он.

"Использование "китайских фонариков" запрещено законодательством", – напомнил представитель ведомства.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит россиянам штрафом до 15 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, предпринимателям – до 60 тысяч, юрлицам – до 400 тысяч. Помимо этого, не исключена уголовная ответственность.

Между тем бенгальские огни при неправильной эксплуатации могут спровоцировать возгорание или нанести серьезную травму глаз, сказал эксперт Сергей Гринин. Он рекомендовал не использовать бенгальские огни около легковоспламеняющихся предметов. Также держать бенгальский огонь нужно на расстоянии вытянутой реки, а саму свечу взять за кончик, где нет горячего состава.