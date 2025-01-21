Иркутские врачи спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком

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Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска спасли мальчика, в груди которого взорвался фейерверк. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Инцидент с подростком произошел в новогоднюю ночь. По словам пациента и свидетелей, мальчик с друзьями вышел на улицу для запуска салюта. Однако делали они это не на открытом пространстве, а в "какую-то трубу". После того как несовершеннолетние подожгли заряд и отбежали от него, пострадавший ощутил сильную боль во время разрыва пиротехники и упал.

В результате ребенка на скорой помощи доставили в больницу в тяжелом состоянии. Во время обследования у подростка обнаружили инородные тела в груди, часть из которых находилась в мягких тканях. Кроме того, у мальчика было раздроблено ребро.

"Думаю, что это был фейерверк, из тех, что взрываются на высоте. Сила заряда была такая, что мгновенно пробила и зимнюю куртку, и кожу, и взорвался он уже внутри. Это даже не пулевое ранение, с которыми пациенты периодически поступают, и даже не осколочное – это именно заряд, который взорвался в теле", – объяснил хирург Сергей Мороз, дежуривший в новогоднюю ночь.

Пострадавшему сделали операцию, после чего он еще 10 дней лежал в реанимации. Сейчас мальчик отправлен домой на амбулаторное лечение.

Ранее МЧС РФ и ряд других российских ведомств предложили запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним в отделениях "Почты России". По этой инициативе запрет или ограничения на продажу также коснутся маркетплейсов.

