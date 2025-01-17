Депутат Гусев предложил запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением повысить минимально разрешенный возраст для покупки пиротехники с 16 до 18 лет. Об этом депутат рассказал в беседе с Агентством "Москва".

Гусев отметил, что это необходимо для защиты самих подростков, так как за последнее время в российских регионах произошло несколько инцидентов с петардами и фейерверками.

В Московской области только за новогодние праздники пострадали как минимум 10 подростков, рассказал депутат. Подобные случаи, считает парламентарий, лишь вершина айсберга, которая указывает на недостаточные возрастные ограничения и меры предосторожности.

Ранее МЧС РФ и ряд других российских ведомств предложили запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним в отделениях "Почты России". По этой инициативе запрет или ограничения на продажу также коснутся маркетплейсов.

