Правительство Белоруссии ввело запрет на торговлю пиротехническими изделиями

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Белорусское правительство ввело запрет на оптовую и розничную продажу пиротехническими изделиями, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу местного кабмина.

Причиной такого решения стали участившиеся случаи травм в результате нарушения правил использования петард и других изделий. Запрет не распространяется на бенгальские огни, хлопушки, тортовые свечи. Постановление вступит в силу с 4 января 2025 года.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело из-за взрыва петарды в руках подростка в Волоколамске. Пиротехнику он купил в одном из продуктовых магазинов. Взрыв случился в тот момент, когда мальчик хотел повторно поджечь петарду. У пострадавшего ампутирована кисть.

