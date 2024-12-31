Юристы предупредили о штрафах для любителей праздновать Новый год во дворе

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Россиянам, желающим отметить Новый год во дворе многоквартирного дома, могут грозить штрафы за нарушение тишины, распитие алкоголя и запуск фейерверков. Об этом напомнила член Ассоциации юристов РФ Юлия Рамзенкова.

"Штраф в новогоднюю ночь можно получить за те же самые нарушения, что и в обычные дни", – приводит слова эксперта РИА Новости.

К примеру, распитие алкогольных напитков в общественном месте может грозить штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей. В свою очередь, за курение на детской площадке предусмотрен штраф в 2–3 тысячи рублей.

Кроме того, как напомнил ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич, в Москве и Санкт-Петербурге могут оштрафовать за слишком громкое празднование Нового года после 23:00 и 22:00 соответственно.

Специалист подчеркнул, что в некоторых регионах местные законы о тишине делают исключение для новогодней ночи, однако на столицу и Петербург эта практика не распространяется. В Москве штраф может составить 1–2 тысячи рублей, а в Петербурге – от 500 до 5 тысяч рублей.

Рамзенкова добавила, что закон также запрещает запускать фейерверки рядом с домами, с крыш, балконов и из окон зданий. В противном случае нарушителей могут оштрафовать на 5–15 тысяч рублей. Если же при этом пострадает человек или чужое имущество, то придется заплатить уже 40–50 тысяч рублей.

Москвичей и гостей города призвали не запускать салюты и не использовать петарды во время празднования Нового года на фоне частых случаев провокаций. Соответствующие рекомендации выпустил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Эксперты напомнили, что нельзя использовать пиротехнику на балконах, рядом с жилыми домами, елями и в помещениях. Горожан предупреждают, что это может спровоцировать возгорание. Департамент напомнил о ситуациях, когда залпы попадали в окна, машины и мусорные контейнеры.