Эксперты по безопасности призвали москвичей не запускать салюты в Новый год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей города призвали не запускать салюты и не использовать петарды во время празднования Нового года на фоне частых случаев провокаций. Соответствующие рекомендации выпустил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Эксперты напомнили, что нельзя использовать пиротехнику на балконах, рядом с жилыми домами, елями и в помещениях. Горожан предупреждают, что это может спровоцировать возгорание. Департамент напомнил о ситуациях, когда залпы попадали в окна, машины и мусорные контейнеры.

Также подобные действия могут привести к травмам конечностей, контузии и ожогам. Кроме того, есть риск отравления газом и другими вредными веществами.

Запуск фейерверков в неположенных местах грозит штрафом, размер которого возрастает в зависимости от причиненного ущерба. Так, при повреждении имущества или причинения вреда человеку его сумма увеличивается втрое.

Следование правилам пожарной безопасности обеспечит комфортное празднование Нового года без каких-либо происшествий, подытожили эксперты.

Между тем почти половина домашних питомцев в России испытывает страх перед салютами, фейерверками и петардами. Почти 60% хозяев сказали, что приобрели бы страховку от салюта для своих животных.

Также стало известно, что в РФ могут ввести единые правила запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах. Отмечалось, что использование пиротехники в жилых районах может вызывать серьезный стресс у детей и пожилых людей.

