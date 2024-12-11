Депутат Ветров предложил разработать единые правила запуска фейерверков в России

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В России могут ввести единые правила запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на его обращение к главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Депутат отметил, что декабрь и январь являются самыми популярными для запуска фейерверков месяцами, но это может повлечь за собой пожары при попадании в окна, на крыши домов, транспортные стоянки и другие объекты.

Запуск фейерверков в жилых районах может вызывать серьезный стресс у детей и пожилых людей, а также оказывать негативное воздействие на домашних животных, подчеркнул Ветров.

"Прошу вас оценить возможность разработки единых правил запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах с целью исключения их использования в местах, где это неуместно и опасно: в жилых дворах, на автостоянках и АЗС, вблизи медицинских учреждений", – говорится в обращении.

В рамках инициативы он предложил разработать руководство по созданию безопасных зон для запуска и использования пиротехнических изделий.

Ранее Сергей Собянин заявил, что запускать новогодние фейерверки в этом году в Москве не планируется.

Такое же решение было принято и в прошлом году, накануне Нового года и Рождества. Кроме того, в 2022-м об отмене запуска салюта высказались около 300 тысяч участников голосования в проекте "Активный гражданин". Также горожане были против широких гуляний.