Актер Юрий Стоянов осуждает запуск фейерверков из-за схожести со звуками взрывов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У людей должно быть понимание, в какое время сейчас живет страна, салют можно перепутать со звуком взрыва. Таким мнением поделился народный артист России Юрий Стоянов в интервью РИА Новости.

"У нас огромная страна, она живет непростой жизнью. Чувство ответственности у людей, безусловно, должно быть, и понимание, в какое время мы живем", – отметил Стоянов.

Однако, по его словам, "непродуктивно" находиться постоянно в состоянии тревожности, нужно отдыхать, правда, выбирая способы, как это делать. Актер подчеркнул, что испытывает возмущение, когда слышит фейерверки и салюты у себя в Подмосковье.

"Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться. И каким же надо быть идиотом, чтобы бабахать, отмечать свой день рождения или корпоративный праздник в "Москва-Сити" салютом, чтоб это видело пол-Москвы", – заключил Стоянов.

Ранее в подмосковных Люберцах молодой человек устроил романтический сюрприз для девушки – запустил фейерверк под ее окнами. Звуки салюта, похожие на взрывы, напугали других жильцов ЖК, которые в итоге вызвали полицию.

