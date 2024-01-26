Устроивших дрифт с фейерверками в Вешняках оштрафовали

Всех водителей, устроивших в Вешняках дрифт с фейерверками, установили и привлекли к ответственности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Пятерых участников заезда оштрафовали. Еще один 21-летний молодой человек управлял автомобилем, не имея прав. Его ждет более строгое наказание. Видео на перекрестке сняли и опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как машины заносит, а в этот момент из салона стреляет пиротехника.

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