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26 января, 17:15

Происшествия

Устроивших дрифт с фейерверками в Вешняках оштрафовали

Устроивших дрифт с фейерверками в Вешняках оштрафовали

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Всех водителей, устроивших в Вешняках дрифт с фейерверками, установили и привлекли к ответственности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Пятерых участников заезда оштрафовали. Еще один 21-летний молодой человек управлял автомобилем, не имея прав. Его ждет более строгое наказание. Видео на перекрестке сняли и опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как машины заносит, а в этот момент из салона стреляет пиротехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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