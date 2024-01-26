Черные ящики Ил-76 оказались пригодны для расшифровки

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Черные ящики с самолета Ил-76 оказались пригодны для расшифровки. Оперативные службы сообщили о начале работы с ними.

"Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики – бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета – доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", – передает РИА Новости сообщение экстренных служб.

Там также отметили, что приборы находятся в хорошем состоянии, а значит, данные можно будет расшифровать. Обычно эта процедура занимает 20–30 минут, уточнили специалисты. В некоторых случаях может потребоваться больше времени, добавили эксперты.

В оперативных службах пояснили, что важны три последние минуты полета. Первое, что предстоит расшифровать, – это речевой самописец. По реакции пилотов можно будет узнать, было ли воздействие на самолет извне.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, украинские силы ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского ЗРК Patriot.



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