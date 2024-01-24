Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Все люди, которые находились на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, в настоящий момент место происшествия оцеплено, все оперативные службы прибыли.

В свою очередь, глава ЛДПР Леонид Слуцкий возложил на США и Евросоюз ответственность за случившееся.

"Нелюди не первый раз бьют по своим. Мы помним, как варварской атакой на СИЗО в Еленовке летом 2022 года ВСУ навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также поддержал предложение председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Последний заявил, что киевский режим следует признать террористическим, а всю компанию украинского лидера Владимира Зеленского – террористической ячейкой.

Немногим ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

В среду, 24 января, в Минобороны России заявили, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 Воздушно-космических сил государства. Это случилось около 11:00 при выполнении планового полета. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Видео: телеграм-канал Mash