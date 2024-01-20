Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области

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Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Обошлось без пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад", – отметил он.

Оперативные службы прибыли на место случившегося.

19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника объекты на территории города Клинцы. Как уточнил Богомаз, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Никто не пострадал.

На месте падения началось возгорание. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд, который прибыл к территории происшествия с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

Площадь пожара на нефтебазе составила более 1 тысячи квадратных метров. Согласно информации оперативных служб, там происходит возгорание четырех резервуаров с бензином.

Об эвакуации жителей домов, расположенных недалеко от нефтебазы, также сообщал Богомаз. По его словам, перевезли 32 жителей. Для владельцев домов в границах ЧП организовали пункты временного размещения, уточнил он.

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