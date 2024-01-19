Порядка 40 человек эвакуировали из домов, расположенных рядом с нефтебазой в Клинцах

Фото: МЧС России

Около 40 человек эвакуировали из домов, которые расположены вблизи с горящей нефтебазой в городе Клинцы Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он уточнил, что спасатели заранее оборудовали пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной ситуации.

19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника объекты на территории города Клинцы. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Никто не пострадал.

На месте падения началось возгорание. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд, который прибыл к территории происшествия с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тысячу квадратных метров. Согласно информации оперативных служб, там происходит возгорание четырех резервуаров с бензином.

Об эвакуации жителей домов, расположенных недалеко от нефтебазы, также сообщал Богомаз. По его словам, перевезли 32 жителя. Для владельцев домов в границах ЧП организовали пункты временного размещения, уточнил он.

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