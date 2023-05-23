Под обстрел со стороны ВСУ попало село Гордеевка в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. В результате атаки пострадавшие отсутствуют, однако были повреждены электрические сети, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность", – подчеркнул он.

По словам главы регионы, взрыв повредил грузовой автомобиль и экскаватор, на которых велись работы по укреплению госграницы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска подвергли обстрелу село Курковичи Брянской области. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки.