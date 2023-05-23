Украинские БПЛА сбросили взрывные устройства на жилые дома в Белгородской области

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В городе Грайворон Белгородской области украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава региона также сообщил о повторном сбросе с беспилотника взрывного устройства на административное здание в поселке Борисовка. На месте находятся все спецслужбы, пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел Белгородской области. В частности, украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позже Гладков сообщил, что на территорию этого округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам главы региона, ВС России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.