ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на одно из административных зданий поселка было сброшено взрывное устройство с беспилотника. В результате случившегося была пробита крыша здания, возгорания не было.

По предварительной информации, никто не пострадал. На место выехали все спецслужбы, добавил Гладков.

Утром 22 мая под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позже стало известно, что на территорию этого округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Правовой режим контртеррористической операции был введен в Белгородской области. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.