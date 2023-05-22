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16:38

Происшествия

МЧС опровергло заявления об эвакуации Белгорода

Фото: 123RF/valentinivantsov

МЧС по Белгородской области опровергло информацию об эвакуации Белгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", – говорится в сообщении.

В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе об этой ситуации. Сейчас российские спецслужбы занимаются выдавливанием ДРГ с территории РФ. По словам представителя Кремля, средств для этого у России достаточно.

Вместе с этим Песков заявил, что подобная диверсия произошла для отвлечения внимания от ситуации в Артемовске.

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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