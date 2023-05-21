20:06Происшествия
ВСУ обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Тишанка и Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – написал он.
В Тишанке ударами украинской армии был поврежден офис семейного врача. Снарядами выбито окно и разрушена крыша.
В Новой Таволжанке повреждения получили два частных дома. Оперативные службы города продолжают обход домов в поисках других разрушений.
До этого на придомовой территории жилого здания в Белгороде упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Перед этим объект врезался в окно квартиры на седьмом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также