Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел украинских военных попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения. В результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ранением руки и ноги.

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В одном частном домовладении оказались выбиты окна, посечены фасад и забор. Также осколки снаряда повредили автомобиль и линии электропередачи.

Накануне ВСУ обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области. В результате погибли два человека, еще один местный житель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

