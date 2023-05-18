Двое саперов МЧС РФ погибли при разминировании в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два сапера из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там уточнили, что погибшие 29-летний старший лейтенант Илья Глоба и 26-летний Олег Сергеенко очищали местность от взрывоопасных предметов, чтобы восстановить линии электропередачи.

Ранее во время зачистки территории около села Сушаны в Брянской области машина Росгвардии подорвалась на мине. В результате четверо росгвардейцев – трое сотрудников Брянского СОБР и взрывотехник ОМОН – получили легкие осколочные ранения.

В феврале мина взорвалась примерно в 25 метрах от берега в воде на побережье Черного моря в Батуми в Грузии. После сообщения о взрыве на место прибыли сотрудники местных правоохранительных органов.