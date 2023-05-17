Пушилин сообщил о пяти погибших в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Пять человек погибли и 24 пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских сил 17 мая. Врио главы республики Денис Пушилин рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

"На данный момент в результате обстрелов со стороны ВФУ погибло пять человек", – сообщается в его публикации.

По словам Пушилина, ранены 24 человека, в их числе 13-летний подросток. Медики помогают всем пострадавшим, заверил он.

Кроме того, в результате обстрелов были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал в Донецке из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", которые на город сбрасывают ВСУ. По словам мэра Алексея Кулемзина, травмы получил мальчик 2008 года рождения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

