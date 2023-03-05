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05 марта, 21:06

Происшествия

Подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток" в Донецке

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Подросток получил травмы в Донецке из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", которые на город сбрасывают ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По информации очевидцев, в Кировском районе по проспекту Семашко в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получил ранение подросток 2008 года рождения", – написал он.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что в результате обстрела ВСУ поселка Юрьевка и города Сватово скончался один мирный житель. Кроме того, еще трое граждан получили ранения разной степени тяжести.

Поселок Юрьевка попал под атаку двух ракет с применением РСЗО HIMARS, по Сватово ВСУ выпустили снаряд калибра 155 миллиметров из артиллерийского орудия.

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе

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