05 марта, 21:06Происшествия
Подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток" в Донецке
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Подросток получил травмы в Донецке из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", которые на город сбрасывают ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, в Кировском районе по проспекту Семашко в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получил ранение подросток 2008 года рождения", – написал он.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что в результате обстрела ВСУ поселка Юрьевка и города Сватово скончался один мирный житель. Кроме того, еще трое граждан получили ранения разной степени тяжести.
Поселок Юрьевка попал под атаку двух ракет с применением РСЗО HIMARS, по Сватово ВСУ выпустили снаряд калибра 155 миллиметров из артиллерийского орудия.
В Белгородской области ВСУ обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе
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