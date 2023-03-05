Полиция Артемовска заставляла местных жителей обвинять Россию в обстрелах ВСУ – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Полиция Артемовска заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских войск. Одновременно с этим ВСУ обстреливали жилые кварталы города. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Александр Брежнев.

По его словам, украинские военные ежедневно обстреливали Артемовск с мая 2022 года. После этого фиксировать последствия обстрелов приезжали правоохранительные органы Украины. Они и заставляли горожан под диктовку писать о том, что те пострадали якобы от обстрелов со стороны РФ.

"И с ними не поспоришь, бесполезно это было", – добавил Александр Брежнев.

Он также рассказал о том, как солдаты ВСУ расположились в местном детском саду и оказывали давление на жителей Артемовска.

Ранее СМИ сообщали, что второй приезд в Артемовск украинского генерала Александра Сырского, командующего Восточной группировкой ВСУ, сигнализирует о шатком положении армии президента Украины Владимира Зеленского.

До этого бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил персональный приказ покинуть Артемовск. В городе он выполнял функции оператора беспилотников.

Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска

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