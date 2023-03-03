Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне поражения

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Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске находятся в зоне поражения артиллерии подразделения, передает РИА Новости.

"Холм, возвышенность, она была для этой местности стратегической, мы ее взяли успешно, как только на нее поднимаешься, оттуда видны далеко окрестности, естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), мы видим", – заявил собеседник информагентства.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, что российские силы стремятся отрезать украинскую армию от путей снабжения из города Часов Яр. При этом он отметил, что украинские войска пробивают новые трассы по пересеченной местности, помимо дорог, которые указаны на картах.

Представитель подразделения "Вагнера" добавил, что все пути к Артемовску простреливаются, в то время как украинские войска сталкиваются с логистическими проблемами из-за весенней распутицы.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими силами. Он подтвердил, что свободной осталась только одна дорога в город.

До этого стало известно, что украинское подразделение, которое располагалось в Артемовске на протяжении 110 дней, получило приказ покинуть населенный пункт как можно скорее.



Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

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