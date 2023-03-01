В ДНР заявили, что Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой"

Фото: Минобороны РФ

Киев бросил в Артемовске несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины "на убой". Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"В городе остались несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой", – передает его слова РИА Новости.

Кимаковский подчеркнул, что военные и артиллерия ВС РФ "очень грамотно работают" на подступах к городу. По его словам, все дороги располагаются под российским контролем. Врио главы ДНР добавил, что ВСУ "будут держаться до последнего".

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что командование украинских войск пока не приняло решение об отступлении из Артемовска. Он уточнил, что украинские подразделения отступят из города, если угроза личному составу и оперативной обстановке начнет превышать целесообразность дальнейшего удержания города.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения под Артемовском. Он отметил, что переадресовывает в Минобороны все вопросы о ходе спецоперации.



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