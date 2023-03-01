Командование ВСУ перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

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Командование Вооруженных сил Украины приняло решение о переброске в Артемовск дополнительных подразделений, заявила замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Она пояснила, что данное решение было принято с учетом оценки текущей ситуации на фронте, данной командующим Восточной группировкой войск ВСУ генералом Александром Сырским. По словам Маляр, он постоянно находится на передовой.

"Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), был в штабе. <...> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", – сказала она.

Маляр отметила, что в настоящее время Артемовск находится в эпицентре боевых действий. По ее словам, в городе наблюдается напряженная ситуация.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили реактивную артиллерию в район города Часов Яр западнее Артемовска. По его словам, в район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град".

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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