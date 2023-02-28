Ситуация под Артемовском намного хуже, чем официально признает Киев – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация под Артемовском для ВСУ гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Обстановка становится все сложнее, поскольку российские войска продолжают оказывать давление по нескольким направлениям. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных.

"К официальным сообщениям следует добавить еще 100% сложности. Во всех направлениях. Особенно в северном направлении", – заявил один из солдат ВСУ.

Еще один украинский военнослужащий, пожелавший остаться инкогнито, назвал боевые действия в Артемовске "адскими" для ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку на артемовском направлении, назвав ситуацию для ВСУ постоянно сложной.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о появившейся возможности для окружения противника в Артемовске. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска.

ВС России получили контроль над дорогами на артемовском направлении

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