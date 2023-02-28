В ДНР сообщили о замеченных в районе Артемовска танках Leopard

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance

Бронированные машины Leopard были замечены в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала "Россия" заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит", – сообщил он.

По мнению Гагина, из-за образовавшейся на дорогах распутицы бронированная техника может оказаться малоэффективной на поле боя.

До этого СМИ анонсировали поставки танков Leopard 2 Украине со стороны Польши на 24 февраля. Сообщалось, что о подобном может объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который в день годовщины СВО находился в Киеве.

Позже Моравецкий официально объявил о поставке Киеву четырех бронированных машин. Вместе с тем он пояснил, что позже государство отправит украинским войскам очередную партию техники.



Украина получила первые танки Leopard 2

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