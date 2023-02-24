13:08Политика
Польша поставит Украине первые танки Leopard уже 24 февраля – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER
Польша в пятницу, 24 февраля, отправит на Украину первые танки Leopard 2. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, объявить об этом может премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который сегодня находится с визитом в Киеве.
Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.
В середине февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что обещанныне боевые машины прибудут на Украину в марте 2023 года. Сейчас, по его словам, танкисты ВСУ проходят соответствующее обучение.
Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2
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