Польша поставит Украине первые танки Leopard уже 24 февраля – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Польша в пятницу, 24 февраля, отправит на Украину первые танки Leopard 2. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, объявить об этом может премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который сегодня находится с визитом в Киеве.

Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

В середине февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что обещанныне боевые машины прибудут на Украину в марте 2023 года. Сейчас, по его словам, танкисты ВСУ проходят соответствующее обучение.



Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

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