Нидерланды и Дания не станут отправлять Киеву танки Leopard 2 – СМИ

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Нидерланды и Дания не собираются отправлять Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщает издание Die Welt.

С соответствующим запросом газета обратилась к властям Дании и Нидерландов. Как ответили журналистам в правительствах обеих стран, они не намерены принимать участие в поставках этих танков Украине.

Тем не менее, по информации издания, Дания и Нидерланды сообщили о готовности принять участие в ремонте и подготовке танков Leopard 1 в качестве некой компенсации.

Ранее в Польше анонсировали прибытие танков Leopard на Украину в марте этого года. По словам польского министра национальной обороны Мариуша Блащака, в настоящее время танкисты из Украины проходят обучение по управлению техникой на территории Польши.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что из-за состояния танков Leopard 2, которые Германия обещала передать Украине, нельзя назвать обстановку вокруг их поставок успешной.

Также, по словам министра, дополнительные поставки на данный момент не обсуждаются. Вопрос состояния танков касается в том числе и количества запчастей, которыми власти ФРГ могут обеспечить Киев.

Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

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