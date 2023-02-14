Министр обороны Германии не ожидает скорого окончания конфликта на Украине

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Специальная военная операция на Украине вряд ли завершится в ближайшее время, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу. <...> Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли наших усилий (в поддержке Украины. – Прим. ред.)", – сказал он на пресс-конференции перед началом заседания министров обороны стран НАТО.

При этом, по мнению Писториуса, возможно обострение ситуации, поскольку любое военное противостояние представляет угрозу дальнейшей эскалации. В связи с этим он подчеркнул важность учета всех рисков при оказании военной помощи Киеву.

Писториус предостерег коллег по НАТО от постоянного повышения ставок в вопросе предоставления Украине оружия. Также он согласился со словами канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что каждый шаг должен быть взвешен.

Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией и Германией поставят Украине около 100 танков Leopard 1. Сейчас бронированные машины находятся в запасе оборонной промышленности ФРГ. Вместе с тем к танкам доставят запасные детали и боеприпасы.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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