Нидерланды совместно с ФРГ и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1

Фото: ТАСС/dpa/Daniel Karmann

Около 100 танков Leopard 1 поставят Украине Нидерланды совместно с Данией и Германией, сообщает NOS со ссылкой на министра обороны Кайсу Оллонгрен.

Уточняется, что речь идет о танках, которые находятся в запасах немецкой оборонной промышленности. По данным телеканала, указанные государства также планируют поставить запасные части к Leopard 1 и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине.

До этого американское издание со ссылкой на военных экспертов сообщило, что танки Leopard 1 имеют устаревшие системы вооружения. Танковая пушка, по словам экспертов, пригодна только для использования 105-миллиметровых снарядов, а подобный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах.



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