Передаваемые Германией Украине танки Leopard 1 устарели из-за слабого орудия – СМИ

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Танки Leopard 1, которые Германия собирается передать Киеву, создадут дополнительные трудности для ВСУ из-за устаревшего орудия. Об этом сообщает американское издание Military Watch со ссылкой на военных экспертов.

"Основное орудие Leopard 1 – старая нарезная пушка – не только имеет очень низкие характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды", – говорится в статье.

Как отмечается, подобный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. Его также сложно найти на Западе из-за того, что там перешли на 120-миллиметровые орудия еще 40 лет назад, сообщают эксперты.

25 января правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

До этого представитель оборонного концерна ФРГ Rheinmetall заявил, что для отправки на Украину также можно подготовить 88 боевых машин Leopard 1.

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