Немецкий концерн Rheinmetall в состоянии поставить на Украину 139 танков Leopard – СМИ

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Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall в состоянии отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Ремонт этих машин займет почти год. Поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года", – заявил представитель концерна.

Собеседник редакционного объединения заявил, что еще 29 танков Leopard 2A4 можно будет отправить уже в апреле–мае 2023 года. Он уточнил, что еще 88 боевых машин Leopard 1 также можно подготовить для отправки на Украину.

На прошлой неделе на американской базе в немецком Рамштайне была проведена встреча министров обороны порядка 50 стран, где обсуждалась дальнейшая помощь Украине. По ее итогам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о поставках Киеву танков Leopard не было принято.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. Шольц при этом отметил, что ФРГ хочет избежать односторонних шагов.

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