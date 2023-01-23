23 января, 23:17
Германия сообщит о решении по поставкам танков Киеву в ближайшее время – Госдеп США
Фото: depositphotos/Zerbor
В Германии в ближайшее время будет принято решение относительно отправки на Украину танков Leopard 2. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Это вопросы к Германии, вопросы к Польше. Это вопросы, которые Германия должна обсуждать с нашими общими союзниками. По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии", – приводит его слова РИА Новости.
Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, подчеркнул, что США не будут принуждать Германию к поставкам танков на Украину.
"Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем людей давать больше, чем они готовы", – заявил Кирби в интервью телеканалу CNN.
На прошлой неделе на американской базе в немецком Рамштайне была проведена встреча министров обороны порядка 50 стран, где обсуждалась дальнейшая помощь Украине. По ее итогам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о поставках Киеву танков Leopard не было принято.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц, в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. Шольц при этом отметил, что ФРГ хочет избежать односторонних шагов.
Эксперт оценил действия ЕС по вопросу поставки танков Украине
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!