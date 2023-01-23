Германия сообщит о решении по поставкам танков Киеву в ближайшее время – Госдеп США

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В Германии в ближайшее время будет принято решение относительно отправки на Украину танков Leopard 2. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Это вопросы к Германии, вопросы к Польше. Это вопросы, которые Германия должна обсуждать с нашими общими союзниками. По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии", – приводит его слова РИА Новости.

Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, подчеркнул, что США не будут принуждать Германию к поставкам танков на Украину.

"Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем людей давать больше, чем они готовы", – заявил Кирби в интервью телеканалу CNN.

На прошлой неделе на американской базе в немецком Рамштайне была проведена встреча министров обороны порядка 50 стран, где обсуждалась дальнейшая помощь Украине. По ее итогам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о поставках Киеву танков Leopard не было принято.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц, в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. Шольц при этом отметил, что ФРГ хочет избежать односторонних шагов.

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