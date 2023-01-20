Глава Минобороны ФРГ заявил, что в Рамштайне не было принято решения по Leopard для ВСУ

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Участники встречи в немецком Рамштайне не приняли решения по вопросу передачи Украине танков Leopard 2. Об этом сообщил недавно назначенный на должность министра обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы еще не можем сказать, когда решение по "Леопардам" будет принято и каким оно будет", – сообщил он в эфире телеканала Feniks.

Писториус уточнил, что мнения союзников расходятся: одни выступают за, другие – против. Он также опроверг сообщения о том, что против поставок танков выступает только Германия.

Несмотря на отсутствие единого решения, накануне Писториус распорядился проверить наличие и состояние танков. Это, по его словам, позволит действовать быстро в случае, если союзники примут единогласное решение.

Сейчас же приоритетом в направлении военной поддержки Украины глава Минобороны ФРГ назвал предоставление ПВО.

"Приоритетом номер один является противовоздушная оборона", – сказал он, уточнив, что в январе ВСУ начнут обучать работе с ПВО Patriot и бронетранспортерами Marder.

Общую сумму расходов ФРГ в графе военной помощи Украине Писториус оценил в 3,3 миллиарда евро.

Глава немецкого оборонного ведомства также предположил, что украинский конфликт будет продолжаться в течение многих месяцев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о причинах задержки решения по поставкам Украине танков Leopard 2, заявил, что союзники ведут обсуждение вопроса. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января.

Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек объяснил нежелание страны отправлять танки Leopard 2 на Украину историческим прошлым страны. Однако подобное заявление не поддерживают и считают нелогичным в США.



Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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