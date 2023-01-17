Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру Бориса Писториуса на пост министра обороны

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte

Новым министром обороны Германии будет назначен 62-летний Борис Писториус. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса (62) новым министром обороны в федеральном кабинете министров", – цитирует его РИА Новости.

Свидетельство о назначении Писториус получит в четверг, 19 января. В тот же день он принесет присягу в бундестаге.

Сам Шольц сообщил, что рад назначению Писториуса. По его словам, политик имеет достаточный административный опыт, а также обладает компетентностью, напористостью и большим сердцем.

Ранее Писториус выполнял функции мэра немецкого города Оснабрюк около семи лет. После этого он был назначен министром иностранных дел в Нижней Саксонии.

Писториус сменит на посту министра обороны Германии, подавшую в отставку, Кристину Ламбрехт. 16 января она обратилась к Шольцу с просьбой принять снятие с нее полномочий министра обороны.

Позже стало известно, что Шольц принял прошение Ламбрехт. Представитель германского кабмина Кристиана Хофман сообщила, что канцлер выражает ей благодарность за работу и уважает ее решение.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!