Глава Минобороны ФРГ попросила канцлера об отставке

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Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт обратилась к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой принять ее отставку. Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление Ламбрехт.

По словам министра, в последние месяцы СМИ проявляют усиленное внимание к ее персоне и действиям, что отодвинуло публичную дискуссию о развитии бундесвера на задний план.

"В этой связи я решила освободить свой пост", – пояснила Ламбрехт.

Ранее о намерении Ламбрехт подать в отставку сообщали источники газеты Bild. Они отмечали, что правительство Германии ведет консультации о возможном преемнике. При этом в министерстве обороны ФРГ данную информацию назвали слухами.

Министр обороны ФРГ Ламбрехт намерена уйти в отставку – СМИ

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