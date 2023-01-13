Глава Минобороны Германии приняла решение об отставке – СМИ

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild.

"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера", – указано в публикации.

Уточняется, что в данный момент ведутся консультации о возможном преемнике. Издание называет в качестве кандидата на место министра обороны уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль. Дата отставки министра не определена, сообщается в статье.

РИА Новости сообщает, что представитель министерства обороны страны назвал возможную отставку Ламбрехт слухами.

"Это слухи, которые мы не комментируем", – приводит слова представителя ведомства агентство.

Ранее в Минобороны ФРГ признались, что не могут понять стратегию президента России Владимира Путина. Ламбрехт заявила, что ФРГ это не остановит, и страна будет продолжать стоять на стороне Украины.

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