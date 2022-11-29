В США рассказали, как Польша вынуждает ФРГ отправить войска на Украину

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Предложение Польши передать Киеву немецкие ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение ФРГ в украинский конфликт, заявил обозреватель американского издания Defense News Ярослав Адамовски.

Так журналист прокомментировал заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о необходимости перебросить и развернуть данные зенитно-ракетные комплексы вдоль западной границы Украины.

Незадолго до этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия запретила Польше передавать ЗРК Patriot Украине, поскольку данные комплексы являются частью интегрированной воздушной обороны НАТО и предназначены для развертывания только на территории стран Североатлантического альянса.

"Последнее заявление Блащака представляет собой способ отклонить предложение Ламбрехт, поскольку оно предполагает отправку Германией своих войск, которые должны управлять пусковыми установками. <...> Выполнение предложения Польши заставит Германию перейти эту черту", – говорится в публикации.

Автор статьи также считает, что с начала российской спецоперации Берлин все время поддерживал Киев оружием и военной техникой, однако держал свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте.

Ранее глава Минобороны Германии призналась, что не может понять стратегию Владимира Путина. Она добавила, что Берлин воспринимает заявления об угрозах использования ядерного оружия как попытки запугивания для разделения союзников, которые поддерживают Киев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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