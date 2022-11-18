В Германии поддержали жесткое заявление Кремля об Украине

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В ФРГ поддержали сделанное в Кремле заявление, в котором Киев был назван ненадежным переговорщиком. Об этом сообщает издание Die Welt в своем Twitter-аккаунте.

"После очередной попытки Киева втянуть европейские страны в войну против России мы тоже убедились в его ненадежности", – заявил один из пользователей.

Другой же выразил мнение, что, используя инцидент с ракетой в Польше, украинский лидер Владимир Зеленский желает заставить Североатлантический альянс вмешаться в конфликт. Кроме того, еще один пользователь из Германии заявил, что Киев обокрал украинцев, выступал с инициативой нанести превентивный удар по РФ, а также запретил контакты с Москвой.

"Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами", – уверены в ФРГ.

Ранее президент Украины предложил провести публичные переговоры с РФ. Он уточнял, что лидеры некоторых государств посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых контактов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что публичных переговоров не бывает, а заявление главы Украины говорит о том, что Киев не хочет никаких переговоров. При этом, по его словам, украинской стороне хорошо известны цели Москвы по урегулированию ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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