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При желании США могут повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности продвижения к мирным переговорам после изменения риторики Вашингтона.

Он отметил, что США могут принимать во внимание озабоченности России, а также отказаться от "милитаристских планов" на Украину, включая поставку ей вооружения. Песков добавил, что все это возможно лишь при соответствующем желании Вашингтона.

"Это единственное, что мы можем констатировать с абсолютной уверенностью", – приводит слова Пескова РИА Новости.

После падения ракеты на территории Польши 15 ноября президент США Джо Байден назвал маловероятной возможность, что снаряд был запущен из России. Он пояснил, что Соединенные Штаты и НАТО поддержат расследование происшествия. Спустя несколько дней он заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который указал на непричастность Киева к инциденту, не являются доказательством.

Песков, в свою очередь, отметил сдержанную и профессиональную реакцию США сразу после падения ракеты на территорию Польши. Он добавил, что она контрастировала с истеричной реакцией Вашингтона и других стран.



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